Pappelflaum Foto: Julian Stratenschulte/dpa Pappelflaum Wie Schnee im Sommer Von dpa | 13.06.2023, 16:41 Uhr

Es hat im Sommer geschneit! Zumindest sieht es etwa in der Stadt Hannover auf manchen Wiesen so aus. Doch das weiße Zeug, das da liegt, ist kein Schnee. Es handelt sich vielmehr um Flaum von Pappel-Bäumen, also um die Samenfasern der weiblichen Pappelfrüchte. Die Haare liegen als Flausch rund um die Samen und helfen so, diese zu verbreiten. Solche Flugsamen nutzt auch der Löwenzahn.