Mit feinen Pinseln putzen Fachleute die Knochen eines Steinzeit-Menschen frei. Der ist vor rund 10.500 Jahren gestorben, meinen die Forscherinnen und Forscher. Im Oktober vergangenen Jahres haben sie das Grab im Duvenseer Moor im Norden von Deutschland entdeckt, nun wollen sie ihm seine Geheimnisse entlocken. Etwa wie alt der Steinzeit-Mensch genau ist oder wie Menschen damals bestattet wurden.

Weil die uralten Knochen leicht zerbröseln und auseinanderfallen, müssen die Forschenden vorsichtig sein. „Zum Teil arbeite ich mit Zahnarzt-Besteck“, sagte eine von ihnen. Zähne sind ohnehin ein gutes Stichwort: Für Restaurateurin Corinna Mayer wäre der Fund eines Zahns am besten. „Das Material in den Zähnen ist das härteste, das der menschliche Körper überhaupt herstellen kann.“ Sie überdauern also am ehesten sehr lange Zeit.

Im Sommer wollen die Forschenden wieder im Moor graben. Sie hoffen darauf, dann weitere Steinzeitgräber zu finden.