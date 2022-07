Erst einmal wohl nicht. Verkehrsminister Volker Wissing will erst in einigen Monaten entscheiden, ob es ein Nachfolge-Ticket geben könnte. Dann wird eine Untersuchung abgeschlossen sein. Sie soll herausfinden, was gut am 9-Euro-Ticket war und was nicht. Der Minister sagt: „Da wird ja sehr viel gemutmaßt, aber so richtig weiß man es nicht. Darum brauchen wir die Ergebnisse.“