Es soll wieder heiß werden in den nächsten Tagen. Bei Hochsommer denken viele als Erstes an Eis essen, ins Schwimmbad gehen oder den Wind bei einer Fahrradtour spüren. Das sind auch gute Tipps zum Abkühlen. Doch auch unser Körper hat dafür einige Tricks auf Lager. Außerdem liefert er Warnsignale bei zu großer Hitze. Der Kinderarzt Till Reckert kann das gut erklären.

Haut: „Der menschliche Körper möchte möglichst seine Temperatur halten, so wie sie normal ist“, sagt Till Reckert. Wenn es heiß wird, will er das also ausgleichen. Regulieren ist das Fachwort dafür. Das macht der Körper, indem wir anfangen zu schwitzen. Wenn wir uns dann ausziehen und Luft an die Haut lassen, kann der Schweiß abdampfen. Das kühlt die Haut. Wichtig ist: „Wenn man viel schwitzt, muss man viel trinken, damit genug Flüssigkeit im Körper ist“, erklärt der Fachmann.

Vorteil Mensch: „Im Unterschied zu den meisten Tieren kann der Mensch an der ganzen Oberfläche schwitzen“, sagt Till Reckert. „Schwitzen ist eine besondere menschliche Fähigkeit.“

Blut: Wenn wir schwitzen, dann weiten sich die Blutgefäße: „Das Blut fließt dann bis in die Fingerspitzen und ist im ganzen Körper verteilt“, sagt der Arzt. Der Körper braucht zugleich viel Energie und Kraft, um sich über das Schwitzen abzukühlen. Das zusammen kann müde machen. Manchen Menschen wird dann sogar ein bisschen schwindelig.

Gehirn: Das ist vor Hitze gut geschützt, erklärt Till Reckert: „Solange die Regulation gegeben ist, tut der Körper alles dafür, dass dem Gehirn nichts passiert.“ Was allerdings geschehen könnte, ist, dass man nach einem zu langen Tag in der Sonne Kopfschmerzen bekommt. Das seien Anzeichen eines Sonnenstichs, sagt der Arzt. Da spiele nicht nur die Wärme eine Rolle, sondern auch die Sonneneinstrahlung. Davor kann man sich aber schützen: mit einem passenden Hut und einem Schattenplatz, gerade, wenn die Sonne im Sommer zur Mittagszeit hochsteht.