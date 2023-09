Rechtsextremismus Wie denken die Menschen in Deutschland? Von dpa | 21.09.2023, 17:00 Uhr | Update vor 41 Min. Deutschlandfahne bei Demo Foto: Martin Schutt/dpa up-down up-down

Alle Menschen haben die gleichen Rechte und sind gleich viel wert: Dieser Aussage stimmen die meisten Menschen in Deutschland zu. Doch es gibt auch Leute, die anderer Meinung sind. Sie glauben, dass Menschen zum Beispiel aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft aus einem anderen Land weniger wert sind als sie selbst. Einige finden es sogar in Ordnung, diesen Menschen Gewalt anzutun. So ein Denken nennt man rechtsextrem.