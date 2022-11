Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Welche Sportart ist in welchem Land wie beliebt? Diese spannende Frage hat Ishaan aus der Schweiz der blauen Eule gestellt. Und Ole fallen da direkt noch ein paar weitere Fragen ein: Ist Fußball auf der ganzen Welt beliebt? Welche anderen Sportarten sind bei unseren Nachbarn und in der ganzen Welt sonst noch beliebt? All das wird im Kinderpodcast „Ole schaut hin“ geklärt.

Hilfe bekommt Ole dabei von Amelie Stiefvatter. Amelie ist Sportreporterin beim ZDF und ganz aktuell bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar vor Ort unterwegs. Und Amelie weiß ganz genau, welche Sportart wo beliebt ist!

Jetzt mitmachen!

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.