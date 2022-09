Deutscher Schulpreis Foto: Britta Pedersen/dpa up-down up-down Deutscher Schulpreis Wichtiger Preis und viel Geld für eine Schule Von dpa | 28.09.2022, 16:03 Uhr

In dieser Schule können Schülerinnen und Schüler richtige Möbel in einer Holzwerkstatt bauen. Sie lernen in einer Lehrküche oder einem Lehrrestaurant auch gut kochen. Und sie erfahren, wie man Menschen Blut abnimmt.