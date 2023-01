Brasilien Foto: Matheus Alves/dpa up-down up-down Wut auf neuen Präsidenten Wichtige Gebäude in Brasilien gestürmt Von dpa | 09.01.2023, 13:34 Uhr

Die Polizei wirkte völlig überrumpelt. Sie schaffte es am Sonntag nicht, die wichtigsten Gebäude in der Hauptstadt von Brasilien zu schützen. Tausende Menschen stürmten in das Regierungsviertel des südamerikanischen Landes. Sie entfernten Straßensperren, kletterten auf Dächer und schlugen Fensterscheiben ein.