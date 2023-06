Blutspenden Foto: Annette Riedl/dpa up-down up-down Weltblutspendetag Wichtige Blutspenden von Erwachsenen Von dpa | 09.06.2023, 09:49 Uhr

Wahrscheinlich hast du auch schon mal etwas Blut verloren. Zum Beispiel, wenn du hingefallen bist und dir das Knie aufgeschlagen hast. So eine kleine Verletzung ist zwar unangenehm, in der Regel aber nicht so schlimm.