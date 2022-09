So schwer wie eine Kuh

Bei einem Wettbewerb im Bundesland Nordrhein-Westfalen gab es einen Gewinner: Der schwerste Kürbis von allen brachte fast 700 Kilogramm auf die Waage. Damit wiegt er etwa so viel wie eine Kuh.

Kleinere Kürbisse wegen des trockenen Sommers

Kürbiszüchter Mark Feyaerts sagte, er habe seinen Kürbis jeden Tag mit 1000 Litern Wasser gegossen. Zumindest, als der dann richtig groß war. In dem trockenen Sommer in diesem Jahr sind aber auch die größten Kürbisse nicht so groß gewachsen. So konnten damit keine neuen Rekorde aufgestellt werden.