Lange Zeit konnten Chöre wegen der Corona-Bestimmungen nur online proben. Wettbewerb in Koblenz Gemeinsam singen bei der Chormeisterschaft Von dpa | 20.10.2022, 13:35 Uhr

In einem Chor singen Menschen gemeinsam Lieder. Die Sängerinnen und Sänger besetzen dabei verschiedene Stimmen. Damit der Gesang wie aus einem Mund klingt, üben sie das chorische Atmen. Am Wochenende findet in Koblenz die Deutsche Chormeisterschaft statt.