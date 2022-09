Fallschirmspringer schweben bei den Meisterschaften Richtung Boden. Foto: Frank Hormann/dpa up-down up-down Wettbewerb in Schwerin Die Meister im Fallschirmspringen Von dpa | 09.09.2022, 16:53 Uhr | Update vor 40 Min.

Hast du schon mal versucht, beim Springen genau auf einer Zwei-Euro-Münze zu landen? Gar nicht so einfach. Genau das haben die besten Fallschirmspringer des Landes in den vergangenen Tagen versucht. Und zwar bei den Deutschen Meisterschaften in Schwerin.