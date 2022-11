Gebäudereiniger sind solche Fachleute. Sie kümmern sich nicht nur um Böden, sondern auch um Glasdächer, Sitze in Verkehrsmitteln oder Möbel.

Wettbewerb im Reinigen

Doch wer reinigt am besten? Das wollten Gebäudereiniger am Donnerstag herausfinden. Elf Männer traten gegeneinander an. Sie sollten eine Treppe mit Geländer und verschiedene Böden sauber machen.

Den Tag des Wettbewerbs nutzten die Organisatoren auch dazu, auf die Ausbildung als Gebäudereiniger aufmerksam zu machen. Denn es fehlen gute Bewerberinnen und Bewerber. Die Firmen bieten also mehr Ausbildungsplätze, als es Interessenten gibt.