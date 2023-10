Dieser Preis ist mehr als ein Lob. Denn die Gewinner bekommen 100 000 Euro für ihre Schule.



In diesem Jahr kann sich eine Schule im Bundesland Bayern freuen: die Eichendorffschule in der Stadt Erlangen. Die heißt dort Mittelschule. Woanders wird die Schulart Hauptschule genannt.



Die Jury begründet ihre Entscheidung so: „Die Eichendorffschule hat in den vergangenen Jahren einen gebundenen Ganztagsbetrieb mit vielfältigen musischen, kulturellen, ökologischen und technischen Angeboten etabliert.“ Man könnte auch sagen: Die Kinder an der Schule haben eine große Auswahl an Möglichkeiten zum Lernen.