Mangan Foto: Ingo Wagner/dpa up-down up-down Manganknollen Wertvolle Stoffe vom Meeresgrund Von dpa | 15.03.2023, 16:34 Uhr

Um an wertvolle Rohstoffe zu gelangen, nehmen Menschen viel Arbeit auf sich. Sie graben etwa tiefe Tunnel in die Erde, um an Kohle, Salze oder Edelmetalle zu gelangen. Andere tauchen Tausende Meter tief ins Meer ab. Denn dort wachsen etwa wertvolle Knollen.