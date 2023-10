Berufe Werkeln, bis die Musik kommt Von dpa | 08.10.2023, 15:25 Uhr | Update vor 1 Std. Zupfinstrumentenmacherin Foto: Bernd Thissen/dpa up-down up-down

Für ihre Arbeit braucht Paulina Pruscini jede Menge kleine Werkzeuge. Mit feinen Stecheisen, Zangen, Handsägen und Pinseln werkelt sie an Holz herum. Am besten eignet sich das Holz von Obstbäumen wie Kirsche, Pflaume oder Walnuss oder vom Ahorn oder einer Fichte. Sie klebt die Holzstücke mit Leim zusammen und reibt sie mit einem Balsam ein. Dann bringt sie noch Saiten oder elektrische Teile daran an. Ihre Arbeit ist erst fertig, wenn wunderschöne Klänge zu hören sind.