Wenn Wolken zu Superzellen werden Von dpa | 20.05.2022, 18:46 Uhr

Von Westen nach Osten zogen am Freitag dunkle Wolken quer über Deutschland. Fachleute sprachen von Unwettern und auch von möglichen Superzellen. Damit sind besonders große Gewittergebilde gemeint, die meist begleitet werden von Starkregen, dicken Hagelkörnern und viel Wind. Am Freitag bildete sich etwa in unserem Nachbarland Frankreich eine.