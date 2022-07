Das liegt daran, dass Kaffeesatz darin ist, also die Reste gemahlener und benutzter Kaffeebohnen. Der kommt von Cafés und Restaurants rund um den Keller in der Stadt Brüssel in Belgien. Die Pilzzüchter packen neben dem Kaffee außerdem noch Stroh und Pilzsporen mit in die Säcke. Dann brauchen sie nur noch zwei Wochen zu warten. Schließlich können sie die Austernpilze ernten und verkaufen.