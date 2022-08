Haustiere sind für viele Menschen Familienmitglieder. Sie haben Spaß mit den Tieren. Sie kuscheln mit ihnen und natürlich kümmern sie sich darum, dass es ihren Tieren gut geht. Doch genau das fällt manchen Leuten gerade schwer. Denn die gestiegenen Preise machen ihnen zu schaffen.



Beim Einkaufen etwa bemerkt man es schnell: Lebensmittel sind teurer geworden. Das hängt viel mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. Auch Tierfutter kostet mehr. Wer eh wenig Geld hat, kann deshalb in Schwierigkeiten geraten. So wie Ines Reichel. Sie ist krank und kann ihren Beruf nicht mehr ausüben. Zwar bekommt sie Geld zur Unterstützung, doch das ist nicht so viel.



Zuversicht gibt Ines Reichel ihr Hund Emil. Doch ihn zu versorgen, kostet Geld, das Ines Reichel eigentlich kaum hat. Dennoch ist klar: Emil würde sie niemals abgeben. „Da würde ich lieber auf die Straße gehen und betteln, bevor ich mich von meinem Hund trennen müsste“, sagt sie.



Damit es so weit nicht kommt, gibt es für Menschen mit solchen Geldsorgen Hilfe. Ines Reichel zum Beispiel bekommt Unterstützung vom Verein Tieranker aus der Stadt Magdeburg. Alle drei Wochen verteilt er kostenlos Futter für Haustiere. Auch in anderen Städten Deutschlands gibt es solche Angebote. Einige bieten auch Hilfe, wenn jemand die Kosten für den Tierarzt nicht bezahlen kann.



Was die Vereine herausgeben, haben andere Menschen vorher gespendet. Manche geben Geld, andere bringen Dosen oder Säcke mit Futter vorbei. All die Helferinnen und Helfer setzen sich dafür ein, dass Menschen und ihre Tiere zusammenbleiben können. Denn klar ist: Wenn die Menschen bereits Sorgen haben, würde es sie wohl besonders schwer treffen, auch noch ihr Tier abgeben zu müssen.