„Es gibt viele Exoten, die man nicht bei den 19 Grad sitzen lassen kann“, sagte eine Expertin. Dazu gehören auch viele Reptilien. Die brauchen oft höhere Temperaturen, um zu überleben. Einige Schlangenarten etwa aus Südamerika oder Afrika benötigten 25 bis 30 Grad.



Manche Menschen geben ihre Reptilien gerade ab, etwa an Tierheime. Denn ein Terrarium Zuhause kostet Geld, etwa für den Strom von Wärmelampen. Ein Tierpfleger erklärte, dass neulich mehr als 100 verschiedene Giftschlangen in die Reptilienauffangstation in Sontra kamen. Diese aber kann es sich nicht leisten, alle diese Tiere zu versorgen. „Wir wissen noch nicht, was passiert, aber im schlimmsten Fall müssen wir schließen“, sagte der Tierpfleger.