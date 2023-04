Sonnenbrille aufsetzen und in den Himmel schauen! Das taten am Donnerstag zahlreiche Menschen auf den Kontinenten Asien und Australien. Sie bestaunten eine totale Sonnenfinsternis. Einige der Menschen jubelten sogar los, als die Sonne verschwand und es mitten am Tag so dunkel wurde wie sonst am Abend. Sie waren glücklich, so ein seltenes Schauspiel zu erleben.



Was passiert eigentlich bei einer Sonnenfinsternis?



Der Mond schiebt sich genau zwischen Erde und Sonne. Von der Erde betrachtet sieht es so aus, als stünde der Mond genau vor dem Lichtball. Dabei kommt ein krasser Zufall zu Hilfe: Mond und Sonne sehen von der Erde aus fast gleich groß aus. Deswegen kann der Mond die Sonne genau verdecken. Wäre der Mond viel kleiner oder wäre er viel weiter von der Erde weg, gäbe es nie eine totale Sonnenfinsternis.



Die Sonnenfinsternis am Donnerstag galt als hybride Sonnenfinsternis. Was ist das?



Hybrid heißt so etwas wie Kreuzung oder Mischung. Die Sonnenfinsternis war ein Mix aus totaler Sonnenfinsternis und ringförmiger Sonnenfinsternis. Bei der ringförmigen ist die Sonne eine Zeit lang als Ring um den Mond zu sehen, weil der Mond weiter weg ist und so kleiner erscheint. Der Fachmann Robin Riesner erklärt: Die Erde ist eine Kugel. Deswegen kann der Mond unterschiedlich groß erscheinen, je nach Standort. „So kann es sein, dass einige Menschen eine ringförmige Sonnenfinsternis sehen, weil sie weiter weg sind vom Mond, und andere eine totale Sonnenfinsternis, weil sie näher dran sind.“



Anschauen konnten das Ereignis etwa Menschen in Australien, Indonesien und auf den Philippinen. Warum war die Sonnenfinsternis nicht bei uns zu sehen?



Erleben kann man sie nur dort, wo der Schatten des Mondes auf die Erde fällt. Da die Erde viel größer ist als der Mond, sei das immer nur in einem Teil der Erde möglich, erklärt Herr Riesner. Wo der Schatten hinfällt, ist immer mal woanders - je nachdem, wie Mond und Erde und Sonne gerade zueinander stehen.



Wann gibt es die nächste Sonnenfinsternis?



Im Oktober wird es wieder eine geben, leider nur für die beiden amerikanischen Kontinente. Auch die Sonnenfinsternisse danach sind von Deutschland aus nicht sichtbar. Erst im März 2025 lässt sich wieder eine von uns aus beobachten. Allerdings ist dann die Sonne nur zum Teil verschwunden. Bis zur nächsten totalen Finsternis dauert es noch viel länger: bis zum Jahr 2081.