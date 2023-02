Im Bundesland Baden-Württemberg zum Beispiel aber sprechen Kinder weniger Dialekt: Unter Erst- und Zweitklässlern waren es einer Studie zufolge etwa eines von acht Kindern. Viele Dialekt- und Mundart-Vereine finden das schade. Deswegen wollen sie einen neuen Verband gründen.



Der Verband will an Kindergärten und Schulen mehr Angebote zum Dialekt sprechen machen. Außerdem soll es einen Mundart-Preis in den sozialen Medien geben. So sollen mehr junge Leute dazu gebracht werden, Dialekt zu verwenden.