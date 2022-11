Zugunglück Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Zugunglück Wenn das Aufräumen kompliziert ist Von dpa | 20.11.2022, 15:19 Uhr

Ein Zug hielt an einem Signal, der nächste aber nicht. So fuhr am Donnerstagmorgen ein Güterzug auf einen anderen auf. Ein Lokführer wurde leicht verletzt, sonst ist zum Glück niemandem etwas passiert. Allerdings sorgt der Unfall noch immer für Chaos.