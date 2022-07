Forschende sagen: Ein wütendes Gefühl kann unter anderem vom Hunger kommen. Dafür gibt es sogar ein Wort: Es verbindet die beiden englischen Begriffe „hungry“ (hungrig) und „angry“ (wütend) miteinander: hangry.

Ein Team aus Großbritannien wollte es genauer wissen. Es hat Menschen viele Tage lang über eine App nach verschiedenen Gefühlen gefragt: Hatten die Leute Hunger? Waren sie gut drauf oder eher gereizt? Die Forschenden konnten so bestätigen, dass es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Hunger und schlechten Gefühlen gibt.

Aber woran liegt das? Es gibt mehrere Ideen. Eine ist: Wenn wir essen, versorgen uns die verschiedenen Stoffe in der Nahrung mit Energie. Essen wir länger nichts, sinkt der Blutzucker in unserem Körper. Das Gehirn aber benötigt dringend Zucker, um weiter gut arbeiten zu können. Fehlt Nachschub an Zucker durch neue Nahrung, fährt unser Gehirn herunter. Dann sind wir nicht mehr so gut in der Lage, unsere Gefühle zu kontrollieren, erklärt Viren Swami. Er hat das Forschungsteam geleitet.

Außerdem ist unser Körper bei Hunger in einem Alarmzustand. Er ist also gestresst. Wir reagieren auch deshalb gereizter. Viren Swami vermutet, dass der Grund für das Hangry-Gefühl am Ende eine Mischung aus den verschiedenen Erklärungen ist.

Wichtig ist aber auch: Schlechte Gefühle hat man nicht nur, wenn man hungrig ist. Wer also häufig gereizt ist, sollte auch über andere Gründe nachdenken: schlechte Noten zum Beispiel oder Mobbing in der Schule.