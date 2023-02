Schule Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Umgang mit Sorgen Wenn alles zu viel wird Von dpa | 15.02.2023, 16:07 Uhr

In den vergangenen Jahren war in der Welt mit Pandemie, Krieg und Naturkatastrophen viel los. Nachrichten darüber können belasten und traurig machen. Was helfen kann, wissen Expertinnen.