Die Stadt hat sich für die kommenden Monate viel vorgenommen: Bald soll es in der Innenstadt keinen einzigen Parkplatz mehr draußen geben, sondern nur noch in Parkhäusern. Außerdem sollen Autos in den kleineren Straßen der Innenstadt bald nur noch höchsten 20 Kilometer pro Stunde fahren dürfen. Das ist etwa so schnell wie ein Fahrrad.



Viele Radlerinnen und Radler hatten gefordert, dass Frankfurt am Main mehr für den Radverkehr tut. Dortige Läden fürchten, dass weniger Leute kommen, wenn die Menschen in der Innenstadt nicht mehr so einfach parken können. Der zuständige Politiker aber meint: „Eine Innenstadt muss mehr sein als nur ein Laden mit einem Parkplatz davor, das ist kein Zukunftsmodell.“