Autos, Lastwagen und Flugzeuge pusten Abgase in die Luft. Fabriken leiten den Rauch von Maschinen und Heizungen über Schornsteine in die Umgebung. Überall hier wird jede Menge Kohlenstoffdioxid ausgestoßen, kurz CO2. Und das ist ziemlich schädlich für unsere Umwelt! Denn das Gas trägt dazu bei, dass sich die Erde erwärmt.



Besonders viel CO2 wird ausgestoßen, wenn zum Beispiel in Kohlekraftwerken Energie erzeugt wird. Im vergangenen Jahr war es in diesem Bereich sogar so viel wie noch nie. Darüber berichteten Fachleute am Donnerstag in der Stadt Paris im Land Frankreich.



Um den Klimawandel zu verlangsamen, müssten wir den Ausstoß von CO2 in den kommenden Jahren senken, sagt Lorenz Moosmann. Er forscht im Bereich Energie und Klimaschutz. In vielen Ländern werden dazu bereits erneuerbare Energie eingesetzt. „Dazu wird Strom aus Wind oder Sonnenenergie erzeugt, statt aus Kohle oder Gas.“



Dennoch gebe es Länder, die immer noch besonders viel CO2 produzierten, erklärt Lorenz Moosmann. Dazu zählen China, USA und Indien. „China stößt am meisten CO2 aus.“ Zum einen würden dort viele Produkte hergestellt. „China ist aber auch das Land mit den meisten Einwohnern.“ Deswegen gebe es dort mehr Verkehr und Industrie als in kleineren Ländern.



Auch in Indien leben viele Menschen. „Wenn man den CO2-Ausstoß pro Person betrachtet, ist er aber viel geringer als in anderen großen Ländern“, sagt der Experte. Denn in Indien lebten die Menschen sparsamer, verbrauchten weniger Strom und nutzten weniger das Auto. Anders als viele Leute in den USA: Die verbrauchten jede Menge Strom aus Kohle- und Gaskraftwerken. „Außerdem fahren die Menschen in den USA viele und lange Strecken im Auto“, sagt der Fachmann.



Lorenz Moosmann findet: Jeder Mensch könne dazu beitragen, dass weniger CO2 in der Luft landet. „Etwa indem wir weniger Strom verbrauchen oder weniger Auto fahren.“ Auch Produkte wie Spielzeug und Lebensmittel herzustellen, verursacht häufig klimaschädliche Gase. Deswegen rät der Experte zu mehr Nachhaltigkeit: „Wenn wir mit Gütern und Lebensmitteln bewusst und sparsam umgehen, leisten wir einen Beitrag zum Klimaschutz.“