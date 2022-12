Hering Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Fangmengen festgelegt Weniger Hering, mehr Kabeljau Von dpa | 13.12.2022, 16:23 Uhr

Einfach alle Netze auswerfen und so viele Fische fangen wie möglich: Das ist nicht erlaubt. Fischerinnen und Fischer müssen sich bei ihrer Arbeit an Regeln halten. Zum Beispiel gibt es gewisse Schonzeiten für Fische. Auch ist geregelt, wie groß die Löcher in den Netzen sein müssen.