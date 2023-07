So ein Aufstieg ist ziemlich erstaunlich. Das sagt Bärbel Bas selbst. Denn in Deutschland ist es oft so: Der spätere Beruf und damit auch der Verdienst hängen stark davon ab, aus welchem Elternhaus man kommt. So studieren Kinder aus Familien mit wenig Geld viel seltener als Kinder, deren Eltern studiert haben und mehr Geld verdienen.



Einem Reporter sagte Bärbel Bas: „Oft fehlen die Vorbilder für den Bildungsaufstieg. Das war bei mir auch so. Ich kannte niemanden in meiner Umgebung, die oder der studiert hat.“



Die Politikerin findet, es sollte mehr Gerechtigkeit für Bildungschancen geben und weniger Zufall und Glück. Ein Mittel dafür sei zum Beispiel, dass Schulen in Gegenden mit mehr Problemen wie Armut zusätzlich Unterstützung bekommen.