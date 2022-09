Ungarn und die EU Foto: Aleksander Kalka/Zuma Press/dpa up-down up-down Europäische Union Weniger Geld für Ungarn? Von dpa | 18.09.2022, 15:50 Uhr

Wer Mitglied in dieser Gruppe sein will, muss etwas bezahlen. So ist das in der Europäischen Union (abgekürzt: EU). Die Staaten zahlen je nach Größe und Vermögen unterschiedlich viel in eine Art Topf ein. Aus diesem Topf wird das Geld dann neu verteilt. Länder, denen es nicht so gut geht, erhalten in der Regel mehr, als sie eingezahlt haben. So können sie Straßen bauen oder andere wichtige Dinge bezahlen. Die Länder der EU unterstützen sich also gegenseitig.