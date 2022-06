Normalerweise bekommt Deutschland viel Erdgas aus Russland. Doch Russland liefert gerade weniger. Fachleute sagen: Russland will damit all jene Länder verunsichern, die im Krieg zwischen Russland und der Ukraine die Ukraine unterstützen.

Ab jetzt gilt der Notfallplan. Das kündigte Wirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstag an. Es kommt weniger Erdgas an als gewöhnlich. Das Gas brauchen wir zum Beispiel in Fabriken und um Strom herzustellen.

Mit dem Notfallplan soll nun sichergestellt werden, dass etwa Krankenhäuser, Feuerwehren, aber auch die Menschen in ihren Wohnungen und Häusern ausreichend mit Gas versorgt sind. Gleichzeitig rief Robert Habeck aber auch noch einmal dazu auf, Gas einzusparen.