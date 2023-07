Baby Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Geburten in Deutschland Weniger Babys als im Jahr zuvor Von dpa | 21.07.2023, 11:22 Uhr | Update vor 1 Std.

Während du diesen Satz liest, kommt wahrscheinlich irgendwo in Deutschland gerade ein Baby zur Welt. Jede Geburt wird registriert. So kann man zählen, wie viele Neugeborene es in einem Jahr gibt. Am Freitag veröffentlichte das Statistische Bundesamt dazu Neuigkeiten: Vergangenes Jahr wurden in Deutschland 738 819 Kinder geboren.