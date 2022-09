Weltweiter Klimastreik

Südkorea in Asien, Nigeria in Afrika, dazu viele Länder in Europa: An diesem Freitag zogen überall auf der Welt Menschen durch die Straßen, um zu demonstrieren. Dabei ging es um ein wichtiges Thema, das alle Menschen auf der Welt betrifft: den Klimaschutz.

Die Bewegung Fridays for Future hatte zu einem Klimastreik aufgerufen. Auch in Deutschland trafen sich Schülerinnen und Schüler sowie andere Anhänger der Bewegung. „An über 270 Orten in Deutschland werden wir uns den Krisen entgegenstellen und die Regierung unter Druck setzen“, sagte die Aktivistin Luisa Neubauer vor den Demonstrationen.

Luisa Neubauer setzt sich für das Klima ein. Sie hat am Freitag bei den Demonstrationen eine Rede gehalten. Foto: Monika Skolimowska/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Warum gehen Menschen zum Demonstrieren auf die Straße?

Menschen versammeln sich, um ihre Meinung öffentlich zu sagen. Dazu haben sie in Deutschland das Recht. Oft haben die Demonstranten Plakate mit ihren Forderungen dabei. Manche benutzen sogar Megafone, damit sie jeder hört. Die Medien berichten über die Proteste. So nehmen auch andere Menschen die Stimmung wahr.

Beim Klimastreik kamen viele junge Menschen, um mit Schildern und Plakaten zu demonstrieren. Foto: Monika Skolimowska/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Einsatz für die Klimaziele

Besonders wichtig ist den Umwelt-Aktivisten, dass die Klimaziele eingehalten werden. Es geht etwa darum, dass die Menschen weniger von dem Gas CO2 ausstoßen. Zudem fordert die Bewegung, dass der Ausbau erneuerbarer Energien schneller geht. Dazu zählt unter anderem Windkraft und Sonnenenergie.

Auch Gefühle spielen eine Rolle

Demonstrationen sind ein erster Schritt, damit Politikerinnen und Politiker bestimmte Ideen diskutieren. Nicht immer setzt die Regierung die Forderungen um. Oft dauert es lange, bis sich etwas ändert. Für die Demonstranten ist das oft sehr frustrierend.

Warum demonstrieren Menschen trotzdem? Vielen geht es auch darum, ihre Gefühle öffentlich zu zeigen. Denn bei bedrohlichen Themen wie dem Klimawandel oder Krieg fühlen sich viele Leute hilflos. Das Demonstrieren ist eine Möglichkeit, aktiv zu werden. So können sich Einzelne mit anderen Menschen zusammenschließen und sich gemeinsam für eine Sache einsetzen. Das fühlt sich oft besser an, als zu Hause herumzusitzen.