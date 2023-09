Alle Kinder auf der Welt haben Rechte. Darauf haben sich viele Länder der Welt in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen geeinigt. Hier sind fünf besonders wichtige Kinderrechte:

1. Recht auf Be­tei­li­gung

Kinder haben das Recht, zu allen Dingen, die sie betreffen, ihre eigene Meinung zu sagen. Die Erwachsenen müssen die Meinung der Kinder berücksichtigen.



Was das für dich bedeutet:

Beteiligung bedeutet so viel wie „mitmachen“. Kurz gesagt hast du also ein Recht darauf, mitzumachen und mitzubestimmen. Und zwar überall dort, wo es um Kinder geht. Zum Beispiel in der Schule, im Kindergarten oder zu Hause.

2. Recht auf ein Le­ben oh­ne Ge­walt

Jedes Kind hat das Recht, vor jeder Form von Gewalt geschützt zu werden. Es ist verboten, Kinder zu schlagen, zu misshandeln, zu vernachlässigen oder zu Dingen zu zwingen, die ihnen schaden. Sollte ein Kind Gewalt erfahren, müssen ausgebildete Erwachsene für das Kind da sein und dafür sorgen, dass das nicht wieder passiert und dass das Kind geschützt wird.



Was das für dich bedeutet:

Es ist streng verboten, dass Kinder Gewalt erleben. Trotzdem kommt es leider manchmal vor. Es gibt Kinder, die zum Beispiel von ihren Eltern geschlagen werden, wenn sie mit schlechten Noten nach Hause kommen. Das alles ist nicht in Ordnung! Wenn dir so etwas geschieht oder du siehst, dass andere Kinder Gewalt erfahren, musst du unbedingt Hilfe holen.

Mehr Informationen: Was ist die UN-Kinderrechtskonvention? größer als Größer als Zeichen Die fünf Kinderrechte sind aus der UN-Kinderrechtskonvention. In der „UN-Kinderrechtskonvention“ sind insgesamt 41 Rechte für Kinder aufgeschrieben. Die Rechte wurde am 20. November 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet und sind am 2. September 1990 völkerrechtlich in Kraft getreten. Das bedeutet, dass möglichst alle Länder sich an diese Rechte für Kinder halten sollen. „UN“ steht für „United Nations“, auf Deutsch „Vereinte Nationen“. Das ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Staaten der Welt. Aktuell sind 193 Staaten dabei. Die Vereinten Nationen versuchen den Weltfrieden zu wahren und setzen sich Menschenrechte und Kinderrechte ein. Auf der Seite „Kindersache“ gibt es weitere Infos und alle Kinderrechte zum Nachlesen.

3. Rech­te und Schutz in den Me­di­en für Kin­der

Kinder haben ein Recht, Medien zu nutzen. Das Land muss sicherstellen, dass es besondere Medienangebote für Kinder gibt, denn für die Entwicklung von Kindern können Medien eine wichtige Rolle spielen. Kinder müssen aber auch vor Inhalten geschützt werden, die ihnen Angst machen oder gefährlich sein können.



Was das für dich bedeutet:

Heute spielen Smartphone, Tablet oder ganz allgemein das Internet eine große Rolle für Kinder. Im Internet gibt es aber nicht nur schöne Dinge zu sehen. Manchmal sieht man auch Sachen, die Angst machen können. Darum ist es wichtig, dass es Medien gibt, die extra für Kinder sind und auf denen es ungefährlich ist.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

4. Recht auf Spiel, Frei­zeit und Er­ho­lung

Jedes Kind hat das Recht, sich auszuruhen, zu spielen und freie Zeit zu haben. Außerdem hat jedes Kind das Recht, am Kulturleben teilzunehmen oder auch selbst Kunst zu machen.



Was das für dich bedeutet:

Schule, Hausaufgaben, Zimmer aufräumen - Manchmal ist das einfach zu viel. Hast du das Gefühl, Ruhe und Freizeit kommen bei dir zu kurz? Dann fertige mit Freunden zum Beispiel eine Übersicht über eure Woche an. Wann habt ihr wirklich mal freie Zeit nur für euch? Sprecht mit euren Eltern und Lehrern darüber. Vielleicht findet ihr gemeinsam eine Lösung!

5. Schutz von ge­flüch­te­ten Kin­dern

Manche Menschen fliehen aus ihrem Land, weil dort Krieg herrscht, weil sie verfolgt werden oder weil ihre Heimat durch eine Naturkatastrophe zerstört wurde. Sie suchen Schutz bei uns in Deutschland. Diese Menschen nennt man Geflüchtete oder auch Flüchtlinge. Kinder von Geflüchteten stehen unter einem besonderen Schutz. Das Land muss dafür sorgen, dass sie an einem sicheren Ort untergebracht werden und genug zu essen bekommen.



Was das für dich bedeutet:

Kennst du geflüchtete Kinder? Vielleicht sind geflüchtete Kinder aus der Ukraine oder anderen fremden Ländern in deiner Klasse? Du weißt nun, dass sie bei uns ein Recht auf Schutz und Hilfe haben. Wenigstens für eine gewisse Zeit. Wenn du möchtest, hilf ihnen dabei, dass sie sich hier wohl fühlen.

Für den Text wurde die Webseite kindersache.de genutzt.

Hier geht´s zur KiWi Startseite!