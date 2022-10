Woche für Woche wollen sich die Ski-Rennfahrer in Wettkämpfen messen. Ob das aber den ganzen Winter durchgehend klappt, ist noch nicht klar.

Denn für so ein Rennen geben die Skigebiete jede Menge Geld aus. Meist stellen sie Kunstschnee her, betreiben die Lifte und beleuchten die Piste, teilweise auch am Tag. Dafür ist Strom nötig, der gerade sehr teuer ist. Unsicher ist, ob das alle Skigebiete bezahlen können.

Künstlicher Schnee und viel Licht: Für Skirennen ist oft jede Menge Strom nötig. Archivfoto: Erwin Scheriau/APA/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Ski-Organisation Fis fürchtet, dass einige Rennen abgesagt werden könnten. Ob das bei den Alpin-Rennen wirklich passiert, weiß man noch nicht.

In anderen Schneesport-Disziplinen ist schon klar: Zwei Skicross-Rennen sowie ein Sprungwettkampf für Skifahrer und Snowboarder werden diesen Winter nicht ausgetragen. Schuld sind laut Fis die hohen Kosten für Energie.