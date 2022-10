Bodensee Foto: Silas Stein/dpa up-down up-down Naturschutz und Technik Wellen messen Von dpa | 19.10.2022, 13:08 Uhr

Plötzlich breiten sich die Wellen auf dem See aus und schwappen Richtung Ufer. Ein Schiff ist vorbeigefahren und hat die Wellen erzeugt. So etwas kann man eigentlich an jedem Gewässer beobachten.