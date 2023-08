Wir essen ja auch sehr viel Weizen: Brot zum Beispiel wird häufig mit Weizenmehl gebacken, Kuchen natürlich auch. Im Pizzateig steckt in der Regel auch Weizen.



Die Ernte war in diesem Sommer allerdings eine Zitterpartie. Genauso sagte es ein Vertreter von Bäuerinnen und Bauern am Dienstag. Gemeint ist: Es war sehr schwierig, den richtigen Tag zum Ernten zu erwischen. Das lag am vielen Regen. Nasse Halme lassen sich nicht gut mähen. Insgesamt wird dieses Jahr wohl auch deshalb nicht so viel Weizen geerntet, wie sich die Bauern das gewünscht hatten.