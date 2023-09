Extremwetter-Kongress in Hamburg Weiter für Klimaschutz engagieren Von dpa | 27.09.2023, 15:12 Uhr | Update vor 50 Min. Klimaschutz Foto: Franziska Spiecker/dpa up-down up-down

Umweltkatastrophen in Ländern wie Griechenland, Bulgarien, der Türkei und Libyen haben es gezeigt: Der Klimawandel ist in vollem Gange und wir spüren die Folgen. Bei dieser düsteren Aussicht waren sich Klimafachleute bei einer Veranstaltung am Mittwoch einig. Sie treffen sich gerade in der Stadt Hamburg zum Extremwetter-Kongress. Dort erklärten sie: „Nie zuvor haben Hitzerekorde und Waldbrände ein solches Ausmaß erreicht wie 2023.“