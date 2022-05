ARCHIV - Vom chinesischen Hafen Shanghai aus bringen Containerschiffe normalerweise Waren in die ganze Welt. Foto: -/Chinatopix via AP/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: - Kindernachrichten-welt-des-wissens Weit weg und trotzdem spürbar Von dpa | 27.05.2022, 13:34 Uhr

Den Lockdown wegen Corona haben wir beinahe schon vergessen. Doch in Teilen des großen Landes China gelten immer noch strenge Regeln. Was da in Asien passiert, merkt man wohl bald auch hier.