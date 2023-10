Opernhaus in Sydney Weiße Segel oder Muscheln Von dpa | 19.10.2023, 14:06 Uhr | Update vor 40 Min. Segel Foto: Carola Frentzen/dpa up-down up-down

Die einen denken an weiße aufgeblähte Segel. Andere meinen, das Gebäude bestehe aus mehreren riesigen Muscheln. Das Opernhaus in der Stadt Sydney regt bei vielen Menschen die Fantasie an. Denn mit seinen geschwungenen Dächern sieht es ungewöhnlich aus.