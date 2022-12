In Spanien und Portugal ist es etwa üblich, zum Jahreswechsel Weintrauben zu essen. Wenn an Mitternacht die Turmglocken läuten, soll zu jedem der zwölf Schläge eine Weintraube gegessen werden. Das soll im neuen Jahr Glück bringen.



In Portugal gibt es auch den Brauch, sich Geld in die Schuhe zu stecken. Das soll viel Geld im kommenden Jahr bringen. Manche Frauen ziehen rote Unterwäsche an, um im nächsten Jahr Glück in der Liebe zu haben. Ähnliche Bräuche gibt es auch in dem Land Mexiko.