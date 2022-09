Messdiener kennen den Weihrauch-Geruch

Weihrauch wird in der Kirche bei bestimmten Ritualen verbrannt. Oft ist es die Aufgabe von Ministrantinnen und Ministranten, das Gefäß mit dem Harz und das Rauchfass mit der glühenden Kohle zu tragen. So kann der Priester den Weihrauch einstreuen. Die Kinder und Jugendlichen, die als Messdiener im Gottesdienst mithelfen, kennen den Geruch also meist sehr gut.

Ministranten riechen an verschiedenen Weihrauchproben. Foto: Friso Gentsch/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Beim Verbrennen entstehen unterschiedliche Düfte

Am Wochenende erfuhren zahlreiche Jungen und Mädchen, dass Weihrauch gar nicht immer gleich riecht. Bei einer Ministranten-Wallfahrt in der Stadt Osnabrück konnten sie 20 bis 30 verschiedene Düfte riechen. Je nachdem, von welchem Boswellia-Baum das Harz kommt, entstehen beim Verbrennen unterschiedliche Gerüche.