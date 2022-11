Jedes Jahr landen in der Weihnachtspoststelle in Engelskirchen Briefe aus unterschiedlichen Ländern. Dort werden sie gesammelt und in der jeweils passenden Landessprache beantwortet.

Die Post wird etwa auf Englisch, Französisch, Spanisch, Tschechisch und natürlich auf Deutsch beantwortet. In diesem Jahr sind noch ein paar Sprachen hinzugekommen: Ukrainisch, Estnisch, Niederländisch, Japanisch und Polnisch.

Diese Frau ist als Christkind verkleidet und nimmt in der Poststelle Wunschzettel von Kindern entgegen. Foto: Oliver Berg/dpa

Die geschmückte Schreibstube in Engelskirchen im Bundesland Nordrhein-Westfalen ist nun für sechs Wochen besetzt. Es ist eine von mehreren Weihnachtspoststellen in Deutschland, die kurz vor der Adventszeit öffnet.

Viele Kinder bemalen und bekleben ihre Wunschzettel, die sie ans Christkind nach Engelskirchen schicken. Foto: Oliver Berg/dpa

Alle Briefe, die bis zum 20. Dezember geschickt werden, sollen eine Antwort bekommen. Die Adresse lautet: An das Christkind, 51777 Engelskirchen.