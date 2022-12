Weihnachten in New York Foto: Julia Nikhinson/AP/dpa up-down up-down Amerika Weihnachtsbäume in XXL Von dpa | 01.12.2022, 13:58 Uhr

Auf einmal funkelten 50 000 bunte Lichter - und das an nur einem Baum! Mit dem Einschalten der Beleuchtung an den Zweigen hat die Stadt New York im Land USA den Beginn der Weihnachtssaison gefeiert.