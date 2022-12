„Lasst uns das, was wir sparen, an das Volk in der Ukraine schicken, das es nötig hat, das so viel leidet, Hunger hat und friert“, sagte er. Die Ukraine wurde im Februar von Russland angegriffen. Jetzt im Winter leiden die Menschen besonders unter dem Krieg, denn oft fallen durch die Angriffe etwa Strom und die Wasserversorgung aus.