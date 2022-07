Matthijs de Ligt soll die Abwehr des FC Bayern verstärken. FOTO: Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Wire/dpa up-down up-down Wechsel beim FC Bayern München Top-Torjäger Lewandowski zu Barcelona, de Ligt zum FC Bayern Von dpa | 18.07.2022, 16:57 Uhr

Gerade redeten beim FC Bayern München noch alle über Robert Lewandowski. Der Fußballer verlässt den Verein in Richtung Barcelona in Spanien. Doch in München war am Montag schon wieder von einem anderen Fußballer die Rede: Matthijs de Ligt. Er soll einer der neuen Spieler beim FC Bayern werden. Das berichteten Reporter am Montag.