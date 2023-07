Wassermelonen in Würfelform Foto: -/kyodo/dpa up-down up-down Eckige Früchte aus Japan Wassermelonen in Würfelform Von dpa | 07.07.2023, 15:33 Uhr

Diese Wassermelonen können nicht so leicht wegrollen. Denn sie sind wie kleine Würfel geformt. Die Früchte aus dem Land Japan in Asien sind allerdings nicht zum Essen gedacht. Stattdessen werden sie als Dekoration zum Beispiel in Kaufhäusern verwendet.