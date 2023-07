Zu dem Gerät gehören Kameras und spezielles Licht, die auf das durchlaufende Wasser mit den kleinen Tierchen schauen.



Man weiß, wie die Wasserflöhe normalerweise schwimmen. Ist aber etwas Giftiges im Wasser wie etwa Stoffe einer bestimmten Alge, reagieren die Tiere darauf und bewegen sich anders. Das kann man dann beobachten.



Das wiederum hilft Fachleuten, schneller zu erkennen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Dafür wurde am Mittwoch am Fluss Oder im Bundesland Brandenburg extra ein neuer Daphnientoximeter aufgestellt.