Wasser für später speichern Foto: Sebastian Kahnert/dpa up-down up-down Trockenheit Wasser für später speichern Von dpa | 25.07.2023, 16:33 Uhr | Update vor 43 Min.

In großen Becken wie Seen oder Talsperren lässt sich gut Wasser speichern. In Zukunft könnten wir das immer mehr brauchen. Das sagt die Forscherin Irina Engelhardt, die sich mit dem Grundwasser auskennt. Das ist Wasser, das tief unten in der Erde liegt. Daher bekommen wir den größten Teil unseres Leitungswassers.