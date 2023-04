Durian-Früchte Foto: Carola Frentzen/dpa up-down up-down Falscher Alarm bei der Feuerwehr Was stinkt denn da? Von dpa | 19.04.2023, 15:15 Uhr

In einem Einkaufszentrum in München hat es so sehr gestunken, dass ein Mann besorgt die Feuerwehr rief. Für ihn roch es nach Gas, und ausströmendes Gas ist sehr gefährlich. Vor Ort versuchten Feuerwehrleute am Dienstagmorgen mit speziellen Messgeräten herauszufinden, woher das vermeintliche Gas kam. Allerdings zeigten ihre Geräte kein Gas an.